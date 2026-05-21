Звезда фигурного катания простилась с Россией: детали мощного трансфера

Суперталантливая и многострадальная ученица Евгения Плющенко наконец добилась своего. РИА Новости рассказывает, как Веронике Жилиной удалось пробить дорогу в сборную Азербайджана, несмотря на уйму препятствий.

Вернулась на историческую родину

Федерация фигурного катания на коньках России выдала Жилиной открепительный релиз 21 мая. Теперь Нике надо получить специальный сертификат от Международного союза конькобежцев и спокойно готовиться к международному дебюту за новую страну. Если все пройдет гладко, формальности будут улажены уже к середине лета или даже чуть раньше.

Параллельно с Жилиной релиз получила и еще одна талантливая российская фигуристка Кира Трофимова. Она будет представлять Белоруссию. Как и Жилина, уже отбыла необходимый карантин, а также обзавелась белорусским паспортом. В переходе Киры содержится простая и в то же время искренняя мотивация — ее папа, судя по словам продюсера Яны Рудковской, белорус по национальности. Можно сказать, Кира в каком-то смысле вернулась на историческую родину.

Что же до Жилиной, то здесь все еще интереснее. Азербайджан получает настоящий краеугольный камень строящейся сборной. Да, ей предстоит окончательно стабилизировать здоровье и набрать боевую форму, но, как рассказывают РИА Новости знающие люди, даже сейчас, после нескольких лет простоя, Вероника в порядке.



Уникальные физические данные позволяют ей восстанавливать прыжки практически моментально. Нет никаких сомнений, что если все пойдет гладко, к сезону она вернет кое-что из арсенала ультра-си. Да, былого четверного безумия от нее ожидать наивно — слишком много факторов против, главный из которых проблемы со спиной. Но один-два четверных у нее будут практически гарантированно.



В комплекте с этим идет и классное скольжение с вращениями, близкими к идеальным. Кроме того, мы вправе ожидать от нее преображения в артистическом плане. Раньше Вероника была немного зажатой и, как казалось, излишне сосредоточенной. Но сейчас, пройдя рубеж 18 лет, она вполне может открыть в себе новые грани таланта.

© Соцсети Вероники Жилиной Вероника Жилина © Соцсети Вероники Жилиной Вероника Жилина

Что дадут Жилина и Плющенко-младший Азербайджану?

Для сборной России всего этого, как бы парадоксально это ни звучало, может быть мало. Грядущий сезон ожидается одним из самых конкурентных в истории нашей женской одиночки. Количество топовых спортсменок с ультра-си зашкаливает. И, кажется, Веронике банально не нашлось бы места.

Зато Азербайджан вокруг нее построит весьма конкурентную команду. Источник РИА Новости также сообщил, что их сборную пополнил сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр. Это долгосрочная инвестиция, рассчитанная минимум на пять лет вперед. Дивиденды пойдут не сразу, но Вероника в своей карьере, кажется, с Сашей повыступать все же успеет.

Следующим для Азербайджана станет решение вопроса по парным видам. Если в этом отношении удастся преуспеть, они создадут серьезную сборную, способную при прочих равных (здесь многое будет зависеть как раз-таки от качества пар) бороться за медаль олимпийского командника.

Модель сборной Грузии, собравшей команду, на 90% состоящую из экс-россиян, доказала свою эффективность. На минувшей Олимпиаде в Милане лишь не самое удачное выступление чемпиона Европы в мужском одиночном катании Ники Егадзе оставило грузин без бронзовых наград. Но даже с этим условием президент грузинской федерации Мариам Гиоргобиани за последние несколько лет достигла невероятного менеджерского успеха. Спортсмены принесли Грузии аж три победы на континентальных чемпионатах (Егадзе, Анастасия Губанова и Анастасия Метелкина/Лука Берулава) и медали личного турнира Олимпиады вкупе с чемпионатом мира. Ни о чем подобном Грузия до ее прихода даже мечтать не осмеливалась.