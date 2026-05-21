В "Зените" назвали главную составляющую чемпионства

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ассистент главного тренера футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что петербуржцы выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) благодаря тому, что весной игроки отказались от личных амбиций ради общей цели.
"Зенит" 17 мая в седьмой раз за восемь лет стал чемпионом России. На зимнюю паузу команда уходила на втором месте, отставая от "Краснодара" на одно очко. В итоговой турнирной таблице "сине-бело-голубые" опередили "быков" на два балла.
"У нас сплоченный коллектив. После сборов мы понимали, что нам нужно прибавлять во всех компонентах. Мы хорошо поработали в зимнюю паузу - ребята в коллективе начали лучше понимать друг друга. Здесь не было личных амбиций, их оставили в стороне, все именно что хотели добиться чемпионства", - сказал де Оливейра.
"Кубок у нас - команда заслужила это! Все молодцы!" - добавил помощник главного тренера "сине-бело-голубых".