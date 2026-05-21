Рейтинг@Mail.ru
В "Зените" назвали главную составляющую чемпионства - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:45 21.05.2026
В "Зените" назвали главную составляющую чемпионства

В "Зените" объяснили чемпионство отказом игроков от личных амбиций ради титула

© Фото : Анна Мейер / ФК "Зенит"Луис Энрике
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Анна Мейер / ФК "Зенит"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ассистент главного тренера футбольного клуба «Зенит» Вильям де Оливейра заявил, что команда выиграла Российскую премьер-лигу благодаря отказу игроков от личных амбиций ради общей цели.
  • «Зенит» 17 мая стал чемпионом России в седьмой раз за восемь лет.
  • В итоговой турнирной таблице «Зенит» опередил «Краснодар» на два балла.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ассистент главного тренера футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что петербуржцы выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) благодаря тому, что весной игроки отказались от личных амбиций ради общей цели.
"Зенит" 17 мая в седьмой раз за восемь лет стал чемпионом России. На зимнюю паузу команда уходила на втором месте, отставая от "Краснодара" на одно очко. В итоговой турнирной таблице "сине-бело-голубые" опередили "быков" на два балла.
"У нас сплоченный коллектив. После сборов мы понимали, что нам нужно прибавлять во всех компонентах. Мы хорошо поработали в зимнюю паузу - ребята в коллективе начали лучше понимать друг друга. Здесь не было личных амбиций, их оставили в стороне, все именно что хотели добиться чемпионства", - сказал де Оливейра.
"Кубок у нас - команда заслужила это! Все молодцы!" - добавил помощник главного тренера "сине-бело-голубых".
Игроки Зенита - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Заткнули хейтеров: о чем все молчат, празднуя чемпионство "Зенита"
17 мая, 21:50
 
ФутболСпортЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала