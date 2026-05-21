Исследование показало, где предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Работодатели Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска чаще всего предлагают будущим сотрудникам зарплаты от 100 тысяч рублей, следует из результатов анализа рынка труда сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что зарплаты от 100 тысяч рублей в столице предлагают в сферах транспорта и логистики (64%), а также в строительстве и недвижимости (63%). Кроме того, такие зарплаты отмечены в производстве и агропромышленности (59%).