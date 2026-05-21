Исследование показало, где предлагают зарплату от 100 тысяч рублей - РИА Новости, 21.05.2026
00:49 21.05.2026
Исследование показало, где предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зарплаты от 100 тысяч рублей чаще всего предлагают работодатели Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.
  • В Санкт-Петербурге самые высокие доли вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей отмечены в транспортной отрасли (59 %), за ней следуют стажировки и работа для студентов (53 %) и IT, интернет и телекоммуникации (48 %).
  • В Москве зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в сферах транспорта и логистики (64 %), строительства и недвижимости (63 %), производства и агропромышленности (59 %).
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Работодатели Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска чаще всего предлагают будущим сотрудникам зарплаты от 100 тысяч рублей, следует из результатов анализа рынка труда сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Самые высокие доли вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей отмечены в Москве. В Санкт-Петербурге лидирует транспортная отрасль (59,%), за ней следуют стажировки и работа для студентов (53%) и it, интернет и телекоммуникации (48%)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зарплаты от 100 тысяч рублей в столице предлагают в сферах транспорта и логистики (64%), а также в строительстве и недвижимости (63%). Кроме того, такие зарплаты отмечены в производстве и агропромышленности (59%).
Высокие зарплатные предложения также зафиксированы в Красноярске для сотрудников из сферы строительства и недвижимости (55%), а также из сферы транспорта и логистики (54%). Омск вошел в число лидеров по транспортной сфере (52%) и стажировкам (50%).
Согласно результатам анализа, в Казани по зарплатам лидируют строительство (50%), транспорт и логистика (48%) и стажировки (45%). В Краснодаре лучшие показатели у строительства и недвижимости (41%) и транспортной сферы (38%). Доля высокооплачиваемых вакансий для студентов достигает 32%.
Сервисы "Работа.ру" и "СберПодбор" в процессе исследования проанализировали более 200 тысяч вакансий в первом квартале 2026 года.​
