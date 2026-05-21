Группировка "Запад" нанесла поражение украинским бригадам

- Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
- Поражение было нанесено в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Поражение, как уточнили в МО РФ, было нанесено в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Дружелюбовка, Чернещина в Харьковской области, Яцковка, Красный Диман, Татьяновка и Пришиб в Донецкой Народной Республике.
