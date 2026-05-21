Группировка "Запад" нанесла поражение украинским бригадам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.