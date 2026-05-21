Захарова: фейки Запада о подготовке визита Путина в Китай вызывают жалость

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фейки, распространяемые западными СМИ по поводу подготовки визита России в Китай, вызывают улыбку жалости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат на брифинге обратила внимание на звучавшие в иностранной прессе характеристики прошедшего визита как "готовившегося в спешке из-за недавно завершившихся китайско-американских переговоров на высшем уровне".
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным.