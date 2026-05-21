Захарова: фейки Запада о подготовке визита Путина в Китай вызывают жалость - РИА Новости, 21.05.2026
12:21 21.05.2026 (обновлено: 12:26 21.05.2026)
Захарова: фейки Запада о подготовке визита Путина в Китай вызывают жалость

Захарова: фейки Запада о подготовке визита Путина в КНР вызывают улыбку жалости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что фейки западных СМИ о подготовке визита России в Китай вызывают улыбку жалости.
  • Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом.
  • По итогам российско-китайских переговоров подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фейки, распространяемые западными СМИ по поводу подготовки визита России в Китай, вызывают улыбку жалости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат на брифинге обратила внимание на звучавшие в иностранной прессе характеристики прошедшего визита как "готовившегося в спешке из-за недавно завершившихся китайско-американских переговоров на высшем уровне".
"Честно говоря, это уже даже не смешно. Это вызывает в большей степени улыбку жалости в отношении тех, кто на Западе вот так решил позабавиться дезинформацией, а по сути поглумится над своей аудиторией", - сказала Захарова на брифинге.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным.
