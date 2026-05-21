В Петербурге умерла девушка, оказавшаяся в коме из-за яблока

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Молодой ветеринарный врач из Тольятти Елизавета Якунинских умерла через девять месяцев после того, как случайно подавилась яблоком, пережила клиническую смерть и была введена в искусственную кому, сообщила самарская ветклиника "Альтернативавет", где она работала.
Согласно материалам на странице клиники в соцсети "ВКонтакте", Якунинских в августе 2025 года, будучи в Петербурге, случайно подавилась кусочком яблока. Это привело к остановке дыхания и сердца, клинической смерти и длительной искусственной коме.
Якунинских проходила лечение как в Петербурге, так и в Тольятти, но по состоянию на февраль многие функции ее организма оставались нарушенными, девушка была полностью обездвижена.
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что <…> остановилось сердце Елизаветы Якунинских. Ее уход стал большой утратой не только для семьи, коллег, но и для всех тех, кому она помогала", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ветклинике, Якунинских умерла в Петербурге, где проходила очередной курс лечения.
