14:59 21.05.2026 (обновлено: 23:46 21.05.2026)
В Петербурге умерла девушка, оказавшаяся в коме из-за яблока

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елизавета Якунинских, молодой ветеринарный врач из Тольятти, умерла спустя девять месяцев после того, как случайно подавилась яблоком.
  • После инцидента в августе 2025 года она пережила клиническую смерть и была введена в искусственную кому.
  • Несмотря на лечение в Петербурге и Тольятти, многие функции организма оставались нарушенными, девушка была полностью обездвижена.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Молодой ветеринарный врач из Тольятти Елизавета Якунинских умерла через девять месяцев после того, как случайно подавилась яблоком, пережила клиническую смерть и была введена в искусственную кому, сообщила самарская ветклиника "Альтернативавет", где она работала.
Согласно материалам на странице клиники в соцсети "ВКонтакте", Якунинских в августе 2025 года, будучи в Петербурге, случайно подавилась кусочком яблока. Это привело к остановке дыхания и сердца, клинической смерти и длительной искусственной коме.
Якунинских проходила лечение как в Петербурге, так и в Тольятти, но по состоянию на февраль многие функции ее организма оставались нарушенными, девушка была полностью обездвижена.
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что <…> остановилось сердце Елизаветы Якунинских. Ее уход стал большой утратой не только для семьи, коллег, но и для всех тех, кому она помогала", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ветклинике, Якунинских умерла в Петербурге, где проходила очередной курс лечения.
