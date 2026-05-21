В Петербурге умерла девушка, оказавшаяся в коме из-за яблока

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Молодой ветеринарный врач из Тольятти Елизавета Якунинских умерла через девять месяцев после того, как случайно подавилась яблоком, пережила клиническую смерть и была введена в искусственную кому, сообщила самарская ветклиника "Альтернативавет", где она работала.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что <…> остановилось сердце Елизаветы Якунинских. Ее уход стал большой утратой не только для семьи, коллег, но и для всех тех, кому она помогала", — говорится в сообщении.