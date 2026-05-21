Вучич рассказал, почему примет участие в саммите ЕС — Западные Балканы

- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что примет участие в саммите ЕС — Западные Балканы из уважения к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
- Саммит руководства ЕС и стран Западных Балкан запланирован на 5 июня в черногорском городе Тиват.
БЕЛГРАД, 21 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что примет участие в саммите ЕС - Западные Балканы только из уважения к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
"Поеду, потому что мне сказала Урсула фон дер Ляйен. К ней испытываю уважение, потому что, не забудьте – она единственная изо всех них хотела посетить малые населенные пункты в Сербии, не только крупные, не только Белград, и всегда высказывала уважение к Сербии. Если бы кто-то другой позвал, я бы сказал – не хочу, сразу вам говорю", - заявил Вучич вечером в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии и напомнил, что не участвовал во встречах Европейского политического сообщества последние два раза.
По его словам, на подобных мероприятиях приходится выслушивать укоры в сфере верховенства закона и поддержку протестующим студентам и оппозиции Сербии.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в ноябре 2025 года официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за год. Фон Бекерат заявил, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также призвал Белград согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.