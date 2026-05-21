Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал, почему примет участие в саммите ЕС — Западные Балканы - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 21.05.2026
Вучич рассказал, почему примет участие в саммите ЕС — Западные Балканы

Вучич примет участие в саммите ЕС — Западные Балканы из уважения к фон дер Ляйен

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что примет участие в саммите ЕС — Западные Балканы из уважения к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
  • Саммит руководства ЕС и стран Западных Балкан запланирован на 5 июня в черногорском городе Тиват.
БЕЛГРАД, 21 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что примет участие в саммите ЕС - Западные Балканы только из уважения к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Саммит руководства ЕС и стран Западных Балкан запланирован 5 июня в черногорском городе Тиват.
НАТО - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Политолог оценил возможность полноценного сотрудничества Сербии и НАТО
13 мая, 19:09
"Поеду, потому что мне сказала Урсула фон дер Ляйен. К ней испытываю уважение, потому что, не забудьте – она единственная изо всех них хотела посетить малые населенные пункты в Сербии, не только крупные, не только Белград, и всегда высказывала уважение к Сербии. Если бы кто-то другой позвал, я бы сказал – не хочу, сразу вам говорю", - заявил Вучич вечером в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии и напомнил, что не участвовал во встречах Европейского политического сообщества последние два раза.
По его словам, на подобных мероприятиях приходится выслушивать укоры в сфере верховенства закона и поддержку протестующим студентам и оппозиции Сербии.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в ноябре 2025 года официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за год. Фон Бекерат заявил, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также призвал Белград согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
В Сербии заявили, что страна как прилежный ученик выполняет требования ЕС
11 мая, 15:59
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичУрсула фон дер ЛяйенАндреас фон БекератЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала