Рейтинг@Mail.ru
Почти 13,4 тонны вторсырья сдали посетители экоцентра на юге Москвы - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:24 21.05.2026 (обновлено: 17:43 22.05.2026)
Почти 13,4 тонны вторсырья сдали посетители экоцентра на юге Москвы

На юге Москвы почти 13,4 тонны вторсырья сдали на переработку за четыре месяца

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота мусоросортировочного комплекса
Работа мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа мусоросортировочного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Почти 13,4 тонны вторсырья сдали на переработку посетители экоцентра на юге Москвы за четыре месяца 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За первые четыре месяца 2026 года городской экоцентр регионального оператора на юге Москвы посетили более 2,1 тысячи горожан, которые сдали на переработку почти 13,4 тонны вторсырья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента открытия в ноябре 2025 года было собрано более 15,5 тонны полезных отходов, а общее количество гостей составило свыше 2,7 тысячи человек.
Работа Экоцентра в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Чистый город: как в Москве перерабатывают отходы
16 февраля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала