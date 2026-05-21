Почти 13,4 тонны вторсырья сдали посетители экоцентра на юге Москвы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Почти 13,4 тонны вторсырья сдали на переработку посетители экоцентра на юге Москвы за четыре месяца 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За первые четыре месяца 2026 года городской экоцентр регионального оператора на юге Москвы посетили более 2,1 тысячи горожан, которые сдали на переработку почти 13,4 тонны вторсырья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента открытия в ноябре 2025 года было собрано более 15,5 тонны полезных отходов, а общее количество гостей составило свыше 2,7 тысячи человек.
