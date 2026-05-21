ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего ВСУ за сутки потеряли свыше 340 военных, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Катериновка, Мечетное, Заречное, Добропасово, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Комсомольское, Барвиновка и Воздвижевка Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и шесть автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.