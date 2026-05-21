Велогонщик Власов отстает от лидера на 22 минуты в "Джиро д'Италия" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
19:16 21.05.2026
Велогонщик Власов отстает от лидера на 22 минуты в "Джиро д'Италия"

  • Российский велогонщик Александр Власов отстает от лидера «Джиро д'Италия» более чем на 22 минуты по итогам 12 этапов.
  • На 12-м этапе победу одержал бельгиец Алек Сегарт из команды Bahrain Victorious.
  • Лидером генеральной классификации остается португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов по итогам 12 этапов отстает от лидера многодневки "Джиро д'Италия" более чем на 22 минуты.
Этап протяженностью 175 км прошел в четверг по маршруту Империа - Нови-Лигуре. Победу одержал бельгиец Алек Сегарт из команды Bahrain Victorious с результатом 3 часа 53 минуты, вторым финишировал его соотечественник Тон Артс из Lotto Intermarche (отставание 3 секунды), тройку замкнул уругваец Гильермо Сильва из XDS Astana (+0.3). Власов финишировал 93-м с отставанием в 11 минут 57 секунд.
В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 48 часов 10 минут 38 секунд. Вторым идет датчанин Йонас Вингегор (+0.33) из Team Visma, третьим - представляющий Netcompany-Ineos нидерландец Тимен Аренсман (+2.03). Власов занимает 28-е место, уступая лидеру 22 минуты 44 секунды.
В пятницу пройдет 13-й этап многодневки протяженностью 189 км.
