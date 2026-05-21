"Урал" обратился в ЭСК по моменту с голом в матче с махачкалинским "Динамо"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" в своем Telegram-канале сообщил, что обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по нескольким эпизодам первого переходного матча с махачкалинским "Динамо".
Встреча прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на пятой минуте, его автором стал форвард "Динамо" Миро. Взятие ворот было зафиксировано, так как, по мнению судей, мяч полностью пересек линию ворот.
"Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи", - говорится в сообщении клуба.
Также в "Урале" отметили, что в прошлом году клуб пострадал от ошибки судейской бригады во втором переходном матче за выход в РПЛ против грозненского "Ахмата" (0:2). Тогда главный арбитр встречи Сергей Иванов отменил взятие ворот грозненцев из-за положения вне игры, позднее ЭСК РФС подтвердил, что решение судьи было ошибочным. По сумме двух матчей "Урал" потерпел поражение и провел следующий сезон в Первой лиге.