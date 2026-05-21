В Сумах тайно хоронят убитых в "разборках" в могилах националистов
21:23 21.05.2026
В Сумах тайно хоронят убитых в "разборках" в могилах националистов

Криминалитет в Сумах тайно хоронит убитых в "разборках" в могилах националистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В украинских Сумах власти начали устанавливать камеры видеонаблюдения на кладбищах.
  • Инициатива связана с регулярными случаями "двойных" захоронений, когда в свежие могилы украинских националистов дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителей.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Криминалитет в украинских Сумах тайно хоронит убитых в преступных "разборках" в могилах националистов, власти начали устанавливать камеры видеонаблюдения на кладбищах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Систему видеонаблюдения планируют запустить на Центральном и Барановском кладбищах. По предварительной информации, данная инициатива местной полиции связана с регулярными случаями "двойных" захоронений, когда в свежие могилы украинских националистов дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителей", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что по официальной версии камеры наблюдения необходимы для противодействия регулярным случаям осквернения захоронений украинских националистов.
"В последнее время такие случаи все чаще связаны со своеобразной местью родственников насильно мобилизованных солдат, которые разрушают надгробия "офицеров" ВСУ, причастных к смерти подчиненного личного состава", - рассказал собеседник.
