Путин и Си Цзиньпин затрагивали тему Украины на переговорах, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На переговорах Путина и Си Цзиньпина затрагивалась тема Украины, сообщил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тема Украины затрагивались на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом.
"Тема Украины (в ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина - ред.) действительно затрагивалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.