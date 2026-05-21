13:15 21.05.2026 (обновлено: 17:03 21.05.2026)
Украина получила неожиданный удар после визита Путина в Китай, пишут СМИ

MP: визиты Путина и Трампа в Китай усилили давление на Украину

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Визиты глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай усилили давление на Украину, пишет Myśl Polska.

"Подводя итоги двухдневного саммита в Пекине, Си Цзиньпин и Дональд Трамп выступили за "значительные усилия" по дипломатическому урегулированию, а министр иностранных дел Китая Ван И дал понять: Пекин ожидает "прекращения боевых действий в максимально короткие сроки", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Вашингтон оказывает давление на Киев, а Китай как крупнейший потребитель российского топлива гарантирует поддержку России.

Визит Владимира Путина в Пекин 19 мая для подписания декларации о "стратегическом сотрудничестве" лишь подтверждает тот факт, что все три сверхдержавы координируют свои действия, оставляя Киеву все меньше и меньше места для маневра, добавляет издание.

Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры в узком и расширенном составе.
