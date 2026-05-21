ВСУ потеряли свыше 300 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 300 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белозерское, Райское, Доброполье, Белицкое, Шевченко, Василевка, Новоалександровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.
