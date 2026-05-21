13:40 21.05.2026 (обновлено: 13:43 21.05.2026)
В Кремле ответили на вопрос о ядерных учениях России и Белоруссии

Песков назвал любые учения частью военного строительства и сигналом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что любые военные учения, включая совместные ядерные учения России и Белоруссии, являются сигналом.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ядерные учения России и Белоруссии, заявил, что любые военные учения являются сигналом.
"Любые учения являются частью военного строительства и любые учения являются сигналом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, являются ли совместные ядерные учения России и Белоруссии сигналом Европе и НАТО.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана. С 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
