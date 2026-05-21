Россельхознадзор раскрыл, из-за чего ограничили поставки армянских цветов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия с начала 2026 года импортировала из Армении 39 миллионов срезанных цветов, среди которых было выявлено 135 случаев обнаружений карантинных объектов, из них: 133 случая западным цветочным (калифорнийским) трипсом, один случай черной цитрусовой белокрылкой и один случай табачной белокрылкой, говорится в письме Россельхознадзора, направленном в профильное ведомство Армении.

Ранее Россельхознадзор сообщил о вводе с 22 мая временного ограничения ввоза цветов из Армении

"За истекший период 2026 года ввезено из Армении в Россию 39 миллионов штук срезанных цветов. В них было выявлено 135 случаев обнаружений карантинных объектов, из них: 133 случая западным цветочным (калифорнийским) трипсом, 1 случай черной цитрусовой белокрылкой и 1 случай табачной белокрылкой. Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны армянской стороны, а также вызывает обеспокоенность со стороны Россельхознадзора", - сказано в письме.

Там отмечается, что западный цветочный трипс - карантинный для государств-членов ЕАЭС вредитель американского происхождения, потенциально опасный для всех тепличных комбинатов.

"В России вид впервые был выявлен в теплицах Ленинградской области в 1989 году. В течение многих лет удается сдерживать распространение этого опаснейшего вредителя на предприятия закрытого грунта нашей страны", - говорится в документе.

Там объясняется, что вредоносность трипса проявляется не только в прямом воздействии на повреждаемые культуры, выраженном в снижении урожайности и качества продукции. Также трипсы являются переносчиками многих вирусных болезней растений. "Это делает их опасными вредителями, так как вирусы, которые они переносят, могут привести к значительным потерям урожая, вплоть до гибели растений", - подчеркивается в письме.

"Например, в Канаде западный цветочный трипс спровоцировал 20% прямых потерь урожая огурца в закрытом грунте. Западный цветочный трипс является переносчиком вируса пятнистого увядания, или бронзовости томата (Tomato Spotted Wilt Virus, TSWV), поражающего более 360 видов растений. Этот вирус, переносимый трипсом, вызывает потерю 50 - 90% урожая салатов на Гавайях", - продолжили в письме.