Российская фигуристка будет выступать за Белоруссию, сообщил источник

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Российская фигуристка Кира Трофимова получила разрешение на выступление за команду Белоруссии, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Отмечается, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 16-летней спортсменке открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) она сможет представлять новую страну на международных юниорских соревнованиях со следующего сезона в случае допуска сборной Белоруссии к стартам.
Трофимова не выступала на соревнованиях с 2025 года. Фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.