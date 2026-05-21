Степашин объяснил реакцию Трампа на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал показательной реакцию президента США Дональда Трампа на переговоры президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с РИА Новости назвал показательной реакцию президента США Дональда Трампа на переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
"Даже Трамп вынужден был похвалить Си Цзиньпина и нашего президента за хорошую встречу. Это показатель, кстати", - отметил Степашин, комментируя состоявшийся визит президента России в Китай.
Трамп во время визита российского лидера в Китай заявил, что поддерживает встречу Путина и Си Цзиньпина, а также отметил, что ладит с главами обоих государств.