Степашин объяснил реакцию Трампа на переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.05.2026
17:49 21.05.2026
Степашин объяснил реакцию Трампа на переговоры Путина и Си Цзиньпина

  • Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал показательной реакцию президента США Дональда Трампа на переговоры президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с РИА Новости назвал показательной реакцию президента США Дональда Трампа на переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Даже Трамп вынужден был похвалить Си Цзиньпина и нашего президента за хорошую встречу. Это показатель, кстати", - отметил Степашин, комментируя состоявшийся визит президента России в Китай.
Трамп во время визита российского лидера в Китай заявил, что поддерживает встречу Путина и Си Цзиньпина, а также отметил, что ладит с главами обоих государств.
