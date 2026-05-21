Теннисист избежал дисквалификации за то, что пнул ракетку в зрителей

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер пнул ракетку в зрителей после проигранного гейма во время матча против американца Томми Пола на турнире в Гамбурге.
Инцидент произошел во время второго сета четвертьфинального матча, победителем которого в итоге стал Пол (6:2, 7:5). Альтмайер сначала швырнул ракетку в землю, после чего пнул в сторону своей скамейки и вторым ударом пнул ее в сторону трибун. Один из зрителей сумел среагировать и поймать ракетку, после чего кинул ее обратно теннисисту.
Альтмайер сразу же извинился перед болельщиками. Несмотря на это, Пол требовал немедленной дисквалификации немца, который по итогу получил от судьи устное предупреждение.