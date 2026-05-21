Россиянка впервые в карьере квалифицировалась на "Ролан Гаррос"

17:42 21.05.2026 (обновлено: 17:59 21.05.2026)
Россиянка Корнеева впервые в карьере квалифицировалась на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева обыграла аргентинку Хулию Риеру в финале квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
Встреча завершилась победой 120-й ракетки мира Корнеевой над Риерой (180) со счетом 6:3, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут.
Корнеевой 18 лет, она впервые сыграет в основной сетке "Ролан Гаррос". В 2024 году россиянка дошла до второго круга Открытого чемпионата Австралии. Спортсменка является победительницей двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и "Ролан Гаррос" в 2023 году.
"Ролан Гаррос" пройдет с 24 мая по 7 июня на грунтовых кортах Парижа. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.
