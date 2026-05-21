Медведев может обыгрывать Синнера, заявила Веснина - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Теннис
 
17:25 21.05.2026 (обновлено: 18:09 21.05.2026)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка 2016 года по теннису Елена Веснина заявила РИА Новости, что российский теннисист Даниил Медведев в нынешней форме может обыгрывать первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.
Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном в первом круге Открытого чемпионата Франции, который пройдет на грунтовых кортах в Париже.
"У Дани Медведева есть все шансы на "Ролан Гаррос". Он показал, что может бороться даже с Янником Синнером, он может его обыгрывать. Это, конечно, сделать очень сложно, потому что уровень тенниса, который показывает Синнер, является вершиной теннисной элиты. Но Даня тот человек, который не боится играть и находить ключи к игре топов - Алькараса и Синнера, и применяет это", - сказала Веснина.
"Тем более Даня хорошо умеет играть пятисетовые матчи, а Янник в Риме испытывал проблемы в физическом плане. Не знаю, что это было, но в матче с российскими теннисистами у него были проблемы с самочувствием. А на пятисетовые матчи на грунте сил может не хватить", - добавила она.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем "Ролан Гаррос" является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира из-за травмы.
ТеннисСпортПарижЯнник СиннерРимДаниил МедведевЕлена Веснина
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
