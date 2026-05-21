Медведев может обыгрывать Синнера, заявила Веснина

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка 2016 года по теннису Елена Веснина заявила РИА Новости, что российский теннисист Даниил Медведев в нынешней форме может обыгрывать первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.
"У Дани Медведева есть все шансы на "Ролан Гаррос". Он показал, что может бороться даже с Янником Синнером, он может его обыгрывать. Это, конечно, сделать очень сложно, потому что уровень тенниса, который показывает Синнер, является вершиной теннисной элиты. Но Даня тот человек, который не боится играть и находить ключи к игре топов - Алькараса и Синнера, и применяет это", - сказала Веснина.
"Тем более Даня хорошо умеет играть пятисетовые матчи, а Янник в Риме испытывал проблемы в физическом плане. Не знаю, что это было, но в матче с российскими теннисистами у него были проблемы с самочувствием. А на пятисетовые матчи на грунте сил может не хватить", - добавила она.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем "Ролан Гаррос" является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира из-за травмы.