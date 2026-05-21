Российская теннисистка Селехметьева будет представлять Испанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Оксана Селехметьева будет представлять Испанию на международных турнирах.
- Селехметьева получила испанское гражданство путем натурализации.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева будет представлять Испанию на международных турнирах, сообщает As.
По данным источника, Селехметьева в четверг получила испанское гражданство путем натурализации.
Селехметьевой 23 года, она является уроженкой города Каменка. Спортсменка занимает 88-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
