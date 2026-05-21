Звонарева вышла в финал парного турнира в Рабате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вера Звонарева в паре с Алдилой Сутджиади из Индонезии вышла в финал теннисного турнира категории WTA 250 в Рабате.
- В полуфинале Звонарева и Сутджиади обыграли дуэт Катажины Питер и Ники Радишич со счетом 4:6, 6:2, 10:6.
- В финале Звонарева и Сутджиади встретятся с победителями встречи Анастасия Децюк (Чехия)/Ирина Хромачева (Россия) — Юдис Чонг (Гонконг)/Магали Кемпен (Бельгия).
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева в паре с Алдилой Сутджиади из Индонезии вышла в финал теннисного турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В полуфинале посеянные под первым номером Звонарева и Сутджиади обыграли дуэт в составе польки Катажины Питер и словенки Ники Радишич со счетом 4:6, 6:2, 10:6. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут.
В финале Звонарева и Сутджиади встретятся с победителями встречи Анастасия Децюк (Чехия)/Ирина Хромачева (Россия) — Юдис Чонг (Гонконг)/Магали Кемпен (Бельгия).
Звонарева также участвовала в одиночном турнире в Рабате, где проиграла в первом круге.