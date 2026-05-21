Приданкина впервые в карьере пробилась в основную сетку "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции.
В финале квалификационного этапа россиянка одержала победу над японкой Химено Сакацумэ со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.
Приданкиной 20 лет. Она занимает 220-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка в первый раз в карьере сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции.
"Ролан Гаррос" пройдет с 24 мая по 7 июня на грунтовых кортах Парижа. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.