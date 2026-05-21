Седьмая ракетка мира Медведев сыграет с Уолтоном на старте "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
15:42 21.05.2026 (обновлено: 16:16 21.05.2026)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном в первом круге Открытого чемпионата Франции, который пройдет на грунтовых кортах в Париже.
Уолтон занимает 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Другой российский теннисист Андрей Рублев (11-й номер посева) сыграет с перуанцем Игнасио Бусе. Карен Хачанов (13) встретится с французом Артюром Жеа.
Первая ракетка итальянец Янник Синнер сыграет с Клеманом Табуром из Франции. Немец Александр Зверев (2-й номер посева) проведет матч с другим французом Бенжаменом Бонзи, серб Новак Джокович (3) - с французом Джованни Мпетши-Перрикаром. Канадец Феликс Оже-Альяссим (4) встретится с немцем Даниэлем Альтмайером, американец Бен Шелтон (5) сыграет с испанцем Даниэлем Меридой. Посеянный под седьмым номером американец Тейлор Фриц проведет матч со со своим соотечественником Нишешем Басаваредди, австралиец Алекс де Минаур (8) - с победителем квалификации.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем "Ролан Гаррос" является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира из-за травмы.
