Рейтинг@Mail.ru
Делегация Татарстана посетила подшефные Лисичанск и Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:09 21.05.2026

Делегация Татарстана посетила подшефные Лисичанск и Рубежное в ЛНР

© Фото : Республика Татарстан/TelegramДелегация Татарстана посетила подшефные Лисичанск и Рубежное в ЛНР
Делегация Татарстана посетила подшефные Лисичанск и Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Республика Татарстан/Telegram
Делегация Татарстана посетила подшефные Лисичанск и Рубежное в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КАЗАНЬ, 21 мая – РИА Новости. Делегация Татарстана посетила подшефные города Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике, с руководством которых обсуждены вопросы дальнейшей помощи республики в восстановлении городов, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров посетили Луганскую Народную Республику. В рабочей поездке также приняли участие начальник управления судебного департамента Татарстана Зявдат Салихов и заместитель премьер-министра республики Ринат Садыков, курирующий восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Татарстан привлек на важные научные разработки 3,2 млрд рублей
17 апреля, 11:57
"В ходе рабочей программы делегация посетила город Рубежное, где Алексей Песошин осмотрел станцию скорой медицинской помощи, расположенную на территории больничного городка. Ранее при поддержке Татарстана здесь был восстановлен пищеблок, который сегодня обеспечивает горячим питанием пациентов стационара. С руководством станции обсудили дальнейшие этапы восстановления и потребности учреждения", - говорится в сообщении.
Отдельной темой поездки стало развитие общественных пространств города. Совместно с временно исполняющим полномочия главы города Евгением Шаталиным делегация посетила бывший Дом пионеров, обсуждалось создание на его базе современного молодежного центра с музейным пространством, посвященным истории Рубежного. Новый центр должен стать площадкой для работы с молодежью, реализации общественных инициатив и проведения городских мероприятий. Татарстан, имеющий большой опыт создания общественных пространств, готов делиться лучшими практиками по их развитию и наполнению.
В городе Золотое члены делегации Татарстана возложили цветы к памятнику Героя России Дамира Исламова и почтили память героя. Представители республики пообщалась с местными жительницами, которые ухаживают за сквером и поддерживают в порядке территорию вокруг бюста, и поблагодарили их за внимание к сохранению памяти о герое.
В Лисичанске основной акцент был сделан на восстановлении городской инфраструктуры. Совместно с мэром города Эдуардом Сахненко и представителями минстроя ЛНР делегация Татарстана обсудила ключевые вопросы водо- и теплоснабжения, а также осмотрела один из объектов, восстановление которого позволит повысить надежность обеспечения города водой и теплом.
Одним из ключевых направлений взаимодействия остается капитальный ремонт многоквартирных домов, пострадавших в результате боевых действий. До осени татарстанским строителям предстоит завершить восстановление порядка 100 домов. В настоящее время на объектах завершаются работы по замене кровли, обновлению систем тепло- и водоснабжения, установке окон и входных групп, ремонту подъездов и монтажу сантехнического оборудования.
 
Республика ТатарстанРубежноеЛисичанскРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала