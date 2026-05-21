Делегация Татарстана посетила подшефные Лисичанск и Рубежное в ЛНР

КАЗАНЬ, 21 мая – РИА Новости. Делегация Татарстана посетила подшефные города Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике, с руководством которых обсуждены вопросы дальнейшей помощи республики в восстановлении городов, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров посетили Луганскую Народную Республику. В рабочей поездке также приняли участие начальник управления судебного департамента Татарстана Зявдат Салихов и заместитель премьер-министра республики Ринат Садыков, курирующий восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного.

"В ходе рабочей программы делегация посетила город Рубежное, где Алексей Песошин осмотрел станцию скорой медицинской помощи, расположенную на территории больничного городка. Ранее при поддержке Татарстана здесь был восстановлен пищеблок, который сегодня обеспечивает горячим питанием пациентов стационара. С руководством станции обсудили дальнейшие этапы восстановления и потребности учреждения", - говорится в сообщении.

Отдельной темой поездки стало развитие общественных пространств города. Совместно с временно исполняющим полномочия главы города Евгением Шаталиным делегация посетила бывший Дом пионеров, обсуждалось создание на его базе современного молодежного центра с музейным пространством, посвященным истории Рубежного. Новый центр должен стать площадкой для работы с молодежью, реализации общественных инициатив и проведения городских мероприятий. Татарстан, имеющий большой опыт создания общественных пространств, готов делиться лучшими практиками по их развитию и наполнению.

В городе Золотое члены делегации Татарстана возложили цветы к памятнику Героя России Дамира Исламова и почтили память героя. Представители республики пообщалась с местными жительницами, которые ухаживают за сквером и поддерживают в порядке территорию вокруг бюста, и поблагодарили их за внимание к сохранению памяти о герое.

В Лисичанске основной акцент был сделан на восстановлении городской инфраструктуры. Совместно с мэром города Эдуардом Сахненко и представителями минстроя ЛНР делегация Татарстана обсудила ключевые вопросы водо- и теплоснабжения, а также осмотрела один из объектов, восстановление которого позволит повысить надежность обеспечения города водой и теплом.