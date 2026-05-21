Экс-глава Владимира Наумов, осужденный за взятки, находится на СВО

ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов, осужденный на восемь лет за получение взятки, находится в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

В январе Октябрьский районный суд Владимира признал экс-мэра виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 11 миллионов рублей. Также с осужденного взысканы 1,1 миллиона рублей, полученные им в качестве взятки. В феврале приговор вступил в силу.