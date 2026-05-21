Названа дата рассмотрения дела о драке, в которой погиб футболист Ерошевич

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Щелковский городской суд Подмосковья с участием присяжных 9 июня начнет рассматривать уголовное дело о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в суде.

Обвиняемыми проходят четыре иностранца, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "побоях".

Ерошевич с множественными травмами был госпитализирован, а спустя несколько дней скончался в больнице. Четверо злоумышленников были задержаны, пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся и был объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.