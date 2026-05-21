Названа дата рассмотрения дела о драке, в которой погиб футболист Ерошевич

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Щелковский городской суд Подмосковья 9 июня начнет рассматривать уголовное дело о драке, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич.
- Обвиняемыми по делу проходят четыре иностранца, они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и побоях.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Щелковский городской суд Подмосковья с участием присяжных 9 июня начнет рассматривать уголовное дело о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Судебное заседание назначено на 9 июня", - рассказали в суде.
Ранее по делу проходил отбор присяжных заседателей.
Обвиняемыми проходят четыре иностранца, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "побоях".
Следствием установлено, что 17 августа 2025 года двое обвиняемых на парковке у бара в Щелково спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был футболист Арсений Ерошевич. Впоследствии к фигурантам подошли еще трое мужчин, после чего завязалась драка.
Ерошевич с множественными травмами был госпитализирован, а спустя несколько дней скончался в больнице. Четверо злоумышленников были задержаны, пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся и был объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.