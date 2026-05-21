НАТО не выживет без США, считает Столтенберг

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. НАТО не выживет без США, а Евросоюз не сможет заменить альянс, заявил министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг также считает важным "делать все возможное", чтобы предотвратить раскол между Европой и США. Он добавил, что Евросоюз не сможет заменить НАТО.