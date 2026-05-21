НАТО не выживет без США, считает Столтенберг
09:47 21.05.2026 (обновлено: 09:52 21.05.2026)
Столтенберг: НАТО не выживет без США, а ЕС не сможет заменить альянс

Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не выживет без США.
  • Столтенберг считает, что Евросоюз не сможет заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности и гарантий обороны.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. НАТО не выживет без США, а Евросоюз не сможет заменить альянс, заявил министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Нет, это не то НАТО, которое мы знаем почти 80 лет, поскольку речь идет именно о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам", - сказал Столтенберг в эфире шведского телеканала SVT, отвечая на вопрос о том, может ли НАТО выжить без США.
Столтенберг также считает важным "делать все возможное", чтобы предотвратить раскол между Европой и США. Он добавил, что Евросоюз не сможет заменить НАТО.
"Я не думаю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности, в вопросах гарантий обороны", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
