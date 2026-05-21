Песков: США не принимают идеи России по вывозу обогащенного урана из Ирана

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон пока не принимает предложения Москвы по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это же тема, которую должны принять в Иране и в Америке, если это востребованное предложение. Вашингтон этого пока не принимает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалось ли на встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином предложение России о готовности взять на хранение обогащенный уран.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).