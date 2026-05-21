Рейтинг@Mail.ru
Песков: США не принимают идеи России по вывозу обогащенного урана из Ирана - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 21.05.2026 (обновлено: 17:55 21.05.2026)
Песков: США не принимают идеи России по вывозу обогащенного урана из Ирана

Песков: США не принимают предложения РФ по вывозу обогащенного урана из Ирана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон пока не принимает предложения Москвы по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Ранее Дональд Трамп отметил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет.
  • МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон пока не принимает предложения Москвы по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это же тема, которую должны принять в Иране и в Америке, если это востребованное предложение. Вашингтон этого пока не принимает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалось ли на встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином предложение России о готовности взять на хранение обогащенный уран.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Если Иран не передаст запасы урана, США сами придут за ним, заявил Трамп
15 мая, 14:16
 
В миреИранРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала