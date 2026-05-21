США изучают возможную реакцию Кубы на военные действия, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американская разведка изучает возможную реакцию Кубы на военные действия со стороны США, сообщает телеканал Американская разведка изучает возможную реакцию Кубы на военные действия со стороны США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

Гаване В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом отреагировала на статью издания Axios о якобы закупленных Кубой беспилотниках для атаки на американские объекты, назвав публикацию либо бредом, либо намеренной провокацией. Ранее посол РФ Виктор Коронелли на фоне сообщений о планах США вторгнуться на Кубу заявил, что власти острова имеют многолетний опыт сопротивления вооруженной агрессии.

меет многолетний опыт сопротивления вооруженной агрессии, заявил РИА Новости "Гавана неоднократно заявляла о своей готовности отразить подобную агрессию. Соответствующий многолетний опыт у кубинских друзей есть", - сказал он.

"Разведывательное сообщество США изучает, как Куба может отреагировать на американскую военную операцию", - говорится в материале телеканала.

По данным CBS News, аналитики Пентагона и военной разведки США приступили к этой работе ранее в текущем месяце. Одновременно прорабатываются возможные сценарии военного вмешательства для рассмотрения президентом Трампом

Такие прогнозы охватывают не только непосредственные последствия возможных действий, но и всю цепочку реакций, которые могут за ними последовать, уточняют источники.