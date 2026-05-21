14:05 21.05.2026
США изучают возможную реакцию Кубы на военные действия, пишут СМИ

© AP Photo / Jens Meyer — Американские военные
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американская разведка изучает возможную реакцию Кубы на военные действия со стороны США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом отреагировала на статью издания Axios о якобы закупленных Кубой беспилотниках для атаки на американские объекты, назвав публикацию либо бредом, либо намеренной провокацией. Ранее посол РФ в Гаване Виктор Коронелли на фоне сообщений о планах США вторгнуться на Кубу заявил, что власти острова имеют многолетний опыт сопротивления вооруженной агрессии.
меет многолетний опыт сопротивления вооруженной агрессии, заявил РИА Новости "Гавана неоднократно заявляла о своей готовности отразить подобную агрессию. Соответствующий многолетний опыт у кубинских друзей есть", - сказал он.
"Разведывательное сообщество США изучает, как Куба может отреагировать на американскую военную операцию", - говорится в материале телеканала.
По данным CBS News, аналитики Пентагона и военной разведки США приступили к этой работе ранее в текущем месяце. Одновременно прорабатываются возможные сценарии военного вмешательства для рассмотрения президентом Трампом.
Такие прогнозы охватывают не только непосредственные последствия возможных действий, но и всю цепочку реакций, которые могут за ними последовать, уточняют источники.
Власти США в среду выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле.
