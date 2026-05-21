В США нашли тело 22-летнего игрока команды по американскому футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В США погиб 22-летний игрок команды Университета Сэма Хьюстона по американскому футболу Уильям Дэвис.
- Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в область груди.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Игрок команды Университета Сэма Хьюстона по американскому футболу Уильям Дэвис погиб в результате огнестрельного ранения в область груди, сообщает TMZ.
По информации издания, 22-летний спортсмен скончался в субботу, на данный момент нет информации об обстоятельствах инцидента.
Правоохранительные органы сообщают, что подробности происшествия устанавливаются.