"Десятилетия войны": в США запаниковали после встречи Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Декларация, которую подписали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине, ставит США в проигрышную позицию, такое мнение высказал в соцсети X бывший советник Дональда Трампа Майк Флинн.
"Формирующийся многополярный мир — аспект, представляющий большой интерес для Америки (и для меня лично), особенно в контексте многочисленных угроз и вызовов, стоящих перед нами после более чем двух десятилетий войны", — написал он.
По словам экс-советника, Штаты сильно рискуют оказаться абсолютно не готовыми к новым политическим реалиям, потому что Вашингтону придется привыкать к постепенно уходящей гегемонии.
"Впереди, безусловно, интересные времена", — резюмировал Флинн.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и Си Цзиньпина.
Лидеры приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.