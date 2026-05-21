Рейтинг@Mail.ru
"Десятилетия войны": в США запаниковали после встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 21.05.2026
"Десятилетия войны": в США запаниковали после встречи Путина и Си Цзиньпина

Экс-советник Трампа Флинн: декларация, подписанная Россией и КНР, угрожает США

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Декларация, которую подписали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине, ставит США в проигрышную позицию, считает бывший советник Дональда Трампа Майк Флинн.
  • Штаты сильно рискуют оказаться абсолютно не готовыми к новым политическим реалиям, потому что Вашингтону придется привыкать к постепенно уходящей гегемонии, заключил он.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Декларация, которую подписали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине, ставит США в проигрышную позицию, такое мнение высказал в соцсети X бывший советник Дональда Трампа Майк Флинн.
"Формирующийся многополярный мир — аспект, представляющий большой интерес для Америки (и для меня лично), особенно в контексте многочисленных угроз и вызовов, стоящих перед нами после более чем двух десятилетий войны", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского против Белоруссии
00:25
По словам экс-советника, Штаты сильно рискуют оказаться абсолютно не готовыми к новым политическим реалиям, потому что Вашингтону придется привыкать к постепенно уходящей гегемонии.
"Впереди, безусловно, интересные времена", — резюмировал Флинн.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и Си Цзиньпина.
Лидеры приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Си Цзиньпин назвал визит Путина в Пекин весьма удачным и успешным
Вчера, 16:12
 
В миреРоссияКитайПекинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала