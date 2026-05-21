Астроном объяснил, откуда на Солнце взялись черные пятна
17:38 21.05.2026
Астроном объяснил, откуда на Солнце взялись черные пятна

Астроном Назаров: черные пятна возникают в местах охлаждения солнечного вещества

Солнце в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На обратной стороне Солнца образовалась группа черных пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы.
  • Такие пятна возникают в местах, где выделение магнитной энергии приводит не к разогреву солнечного вещества, а к его остановке, торможению и постепенному охлаждению, сообщил астроном Сергей Назаров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Появление черных пятен на Солнце является естественным процессом, они могут существовать примерно около месяца, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
На обратной стороне Солнца образовалась огромная группа пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Подобная группа пятен последний раз наблюдалась два года назад и вызвала сильную магнитную бурю.
"Черные пятна на Солнце существуют долго, обычно в районе месяца, иногда двух-трех. Солнечные пятна - это места, где выделение магнитной энергии приводит не к разогреву солнечного вещества, а к его остановке, торможению и постепенному охлаждению. В результате образуется более темное облачко, которое мы называем "солнечное пятно", - сказал Назаров.
По его словам, сейчас солнечная активность плавно идет на спад, но возможны отдельные кратковременные всплески и выброс солнечного вещества.
