Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация тенниса Испании подтвердила смену спортивного гражданства россиянки Оксаны Селехметьевой.
- Селехметьева с 14 лет проживает и тренируется в Испании, ее могут вызвать в состав сборной на ближайшие матчи Кубка Билли Джин Кинг.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Федерация тенниса Испании (RFET) в соцсети X подтвердила смену спортивного гражданства россиянки Оксаны Селехметьевой.
Ранее As сообщил, что Селехметьева в четверг получила испанское гражданство.
"В испанском теннисе пополнение. Впереди много совместных успехов, Оксана!" - говорится в публикации.
На сайте RFET отмечается, что с 14 лет Селехметьева проживает и тренируется в Испании. Она может быть вызвана в состав сборной на ближайшие матчи Кубка Билли Джин Кинг.
Селехметьевой 23 года, она является уроженкой города Каменка. Спортсменка занимает 88-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).