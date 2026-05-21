Теннис
 
21:25 21.05.2026
В Испании объявили о смене спортивного гражданства россиянки Селехметьевой

  • Федерация тенниса Испании подтвердила смену спортивного гражданства россиянки Оксаны Селехметьевой.
  • Селехметьева с 14 лет проживает и тренируется в Испании, ее могут вызвать в состав сборной на ближайшие матчи Кубка Билли Джин Кинг.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Федерация тенниса Испании (RFET) в соцсети X подтвердила смену спортивного гражданства россиянки Оксаны Селехметьевой.
Ранее As сообщил, что Селехметьева в четверг получила испанское гражданство.
"В испанском теннисе пополнение. Впереди много совместных успехов, Оксана!" - говорится в публикации.
На сайте RFET отмечается, что с 14 лет Селехметьева проживает и тренируется в Испании. Она может быть вызвана в состав сборной на ближайшие матчи Кубка Билли Джин Кинг.
Селехметьевой 23 года, она является уроженкой города Каменка. Спортсменка занимает 88-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
