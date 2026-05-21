В Таиланде нашли мертвым российского криптоинвестора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский криптоинвестор и боец муай-тай Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга найден мертвым в братской могиле в Бангкоке.
- Проблемы с опознанием и поиском тела погибшего объясняли неверно записанной фамилией полицейскими.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, который в начале 2026 года бесследно исчез в Паттайе, найден мертвым в братской могиле, его не могли опознать из-за ошибки в фамилии, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
"Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга найден все в той же братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела иностранцев", - сказала собеседница агентства.
Волонтеры занимались его поисками с начала февраля, а родственники писали заявление в полицию.
"Почему полиция не нашла? Ответ простой. Полицейские неверно записали фамилию погибшего", - отметила Шерстобоева.