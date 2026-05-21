В Таиланде нашли мертвым российского криптоинвестора

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, который в начале 2026 года бесследно исчез в Паттайе, найден мертвым в братской могиле, его не могли опознать из-за ошибки в фамилии, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.