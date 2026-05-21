"Вот же ведьма!" Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость в Сети

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемо".
"Никто — абсолютно никто — не хочет продолжения этого конфликта, не говоря уже об эскалации. Ни русские, ни украинцы, ни европейцы", — написал один.
"Украинские дроны терроризируют Прибалтику и Финляндию, а вы жалуетесь на Россию? Ваши лидерские качества ниже всякой критики. Уходите в отставку", — отметил другой.
"Вы — поджигатель войны. <…> Вы никогда не стремитесь к миру. Вы только провоцируете и разжигаете конфликты — коррумированная, никем не избранная ведьма!" — заключили комментаторы.
Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.