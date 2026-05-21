"Вот же ведьма!" Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 21.05.2026
21:00 21.05.2026 (обновлено: 23:54 21.05.2026)

"Вот же ведьма!" Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость в Сети

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X отреагировали на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы угрожает странам Прибалтики из-за украинских дронов.
  • Один из пользователей заявил, что никто не хочет продолжения конфликта и его эскалации.
  • Пользователи соцсети критикуют ЕС и страны НАТО за финансирование и поддержку Украины, а также призывают прекратить запуск дронов с территории Прибалтики.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемо".
"Никто — абсолютно никто — не хочет продолжения этого конфликта, не говоря уже об эскалации. Ни русские, ни украинцы, ни европейцы", — написал один.
"Украинские дроны терроризируют Прибалтику и Финляндию, а вы жалуетесь на Россию? Ваши лидерские качества ниже всякой критики. Уходите в отставку", — отметил другой.
"Кто финансирует провальное марионеточное государство Украина? ЕС! Кто предоставляет Украине разведданные? Страны НАТО! Так угадайте, на чьей ответственности эти дроны? На вашей!" — обрушился с критикой третий.
"Вы — поджигатель войны. <…> Вы никогда не стремитесь к миру. Вы только провоцируете и разжигаете конфликты — коррумированная, никем не избранная ведьма!" — заключили комментаторы.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенВасилий НебензяЕврокомиссияДмитрий ПесковПрибалтикаУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
