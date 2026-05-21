Радулов оценил старания "Ак Барса" в финальной серии плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий "Локомотива" Александр Радулов отметил старания соперников из казанского "Ак Барса" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но подчеркнул, что ярославцы были лучше.

"Локомотив" выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории. Ранее ярославцы становились обладателями трофея в сезоне-2024/25. "Ак Барс", имеющий в активе три Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале.