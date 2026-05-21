Радулов оценил старания "Ак Барса" в финальной серии плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий "Локомотива" Александр Радулов отметил старания соперников из казанского "Ак Барса" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но подчеркнул, что ярославцы были лучше.
"Каждый из сезонов складывался сложно. Этот год и прошлый нет смысла сравнивать. Как команда мы доказали, что все мы одна семья. И это самое главное. Тяжелых моментов было много. Даже сложно в деталях их объяснить - настолько много их было. И это нормально, в спорте так всегда. Это был трудный, тяжелый путь, и я счастлив, что мы плечом к плечу сделали большое дело для Ярославля, для болельщиков, для родных и близких и для той команды, которой не стало в 2011 году. Не буду лукавить - было тяжело (в концовке последнего матча - прим. ред.). Они пошли вперед, забили хорошие голы, очень старались. У них хорошая команда, но мы лучше", - сказал Радулов журналистам.
"Локомотив" выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории. Ранее ярославцы становились обладателями трофея в сезоне-2024/25. "Ак Барс", имеющий в активе три Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале.