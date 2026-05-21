Радулов оценил старания "Ак Барса" в финальной серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
23:44 21.05.2026
Радулов оценил старания "Ак Барса" в финальной серии плей-офф КХЛ

Радулов назвал "Ак Барс" хорошей командой, но подчеркнул, что "Локомотив" лучше

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Александр Радулов. Архивное фото
  • Нападающий "Локомотива" Александр Радулов отметил старания "Ак Барса" в финальной серии плей-офф КХЛ, но подчеркнул, что ярославцы были лучше.
  • "Локомотив" выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории, ранее команда становилась обладателем трофея в сезоне 2024/25.
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий "Локомотива" Александр Радулов отметил старания соперников из казанского "Ак Барса" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но подчеркнул, что ярославцы были лучше.
В четверг "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
"Каждый из сезонов складывался сложно. Этот год и прошлый нет смысла сравнивать. Как команда мы доказали, что все мы одна семья. И это самое главное. Тяжелых моментов было много. Даже сложно в деталях их объяснить - настолько много их было. И это нормально, в спорте так всегда. Это был трудный, тяжелый путь, и я счастлив, что мы плечом к плечу сделали большое дело для Ярославля, для болельщиков, для родных и близких и для той команды, которой не стало в 2011 году. Не буду лукавить - было тяжело (в концовке последнего матча - прим. ред.). Они пошли вперед, забили хорошие голы, очень старались. У них хорошая команда, но мы лучше", - сказал Радулов журналистам.
"Локомотив" выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории. Ранее ярославцы становились обладателями трофея в сезоне-2024/25. "Ак Барс", имеющий в активе три Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале.
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
