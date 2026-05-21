17:40 21.05.2026 (обновлено: 18:43 21.05.2026)
"Зона смерти": Пятницин похвалил россиянина, покорившего Эверест на руках

© Фото : социальные сети Рустама НабиеваРустам Набиев в базовом лагере Эвереста
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рустам Набиев стал первым человеком, который взошел на Эверест, используя только руки.
  • Александр Пятницин, вице-президент Федерации альпинизма России, назвал Набиева сильным духом человеком.
  • Набиев чувствует себя нормально и планирует спуск в лагерь номер один после восхождения на Эверест.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Первый взошедший на Эверест на одних руках Рустам Набиев является сильным духом человеком, ведь на высоте шесть тысяч метров начинается зона смерти и выжить очень трудно, заявил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
В 2015 году Набиев перенес ампутацию ног после обрушения казармы. Он провел под завалами около семи часов, после чего его отправили в госпиталь. В результате обрушения погибло 24 человека. Россиянин в четверг написал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что впервые в истории альпинизма взошел на вершину Эвереста только при помощи рук.
«
"Это трудно, сложно, но подвластно человеку. И восхождение говорит о том, что Рустам очень сильный духом парень, а маршрут был технически не очень тяжелым. Там самое главное – проблемы на высоте, которые могут быть смертельно опасными. И их надо преодолевать за счет хорошей акклиматизации, длительных тренировок и силы духа. Потому что после шести тысяч уже начинается зона смерти, обычный человек там жить не может, он задыхается и умирает. Это удивительный пример мужества, он не имеет аналогов в мире. Рустам - молодец", - сказал Пятницин.
"Я сегодня разговаривал с Рустамом, он чувствует себя нормально. Он бодр, сейчас находится в лагере номер два и планирует спуск в лагерь номер один. Для обычного человека такой спуск занимает два-три дня, мне кажется, что у него скорость передвижения примерно такая же", - добавил собеседник агентства.
Набиев родился в 1992 году в Башкирии, он покорил вершину Эльбруса в 2020 году. Более трех лет спортсмен выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс".
