ПВО сбила пять беспилотников над Смоленской областью

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над территорией региона было сбито пять БПЛА.
Ранее в Минобороны РФ проинформировали об уничтожении 101 украинского беспилотника над регионами России в период с 15.00 до 20.00 мск четверга, в том числе над Смоленской областью.
Губернатор добавил, что пострадавших среди жителей нет, инфраструктура не повреждена. На места падения обломков беспилотников направлены оперативные службы.
