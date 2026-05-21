"Локомотив" показал динамичную и красивую игру, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что хоккейный клуб "Локомотив" продемонстрировал динамичную и красивую игру.
- Он поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков "Локомотива" с завоеванием Кубка Гагарина.
- "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Хоккейный клуб "Локомотив", завоевавший в четверг Кубок Гагарина, продемонстрировал динамичную, красивую игру на протяжении всей турнирной дистанции, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина.
"На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея", - говорится в поздравлении главы государства.
Также Путин отметил болельщиков команды, которые искренне поддерживают спортсменов.
В четверг "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал кубок Гагарина.
