"Локомотив" показал динамичную и красивую игру, заявил Путин - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
23:48 21.05.2026
"Локомотив" показал динамичную и красивую игру, заявил Путин

Путин: "Локомотив" показал динамичную, красивую игру на протяжении всего турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что хоккейный клуб "Локомотив" продемонстрировал динамичную и красивую игру.
  • Он поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков "Локомотива" с завоеванием Кубка Гагарина.
  • "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Хоккейный клуб "Локомотив", завоевавший в четверг Кубок Гагарина, продемонстрировал динамичную, красивую игру на протяжении всей турнирной дистанции, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина.
"На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея", - говорится в поздравлении главы государства.
Также Путин отметил болельщиков команды, которые искренне поддерживают спортсменов.
В четверг "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал кубок Гагарина.
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
