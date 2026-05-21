Путин поздравил "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков "Локомотива" с завоеванием кубка Гагарина, сообщил Кремль.
В четверг "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал кубок Гагарина.