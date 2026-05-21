Степашин назвал важными итоги визита Путина в Пекин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал важными итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
- По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
- Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с РИА Новости назвал важными итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай, подчеркнув великолепное состояние российско-китайских отношений.
Кроме того, экс-премьер подчеркнул. что двусторонние отношения России и Китая находятся "уже 25 лет в великолепном состоянии".
"Я как человек, родившийся в Китае, имею право так говорить", - добавил он.
По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы.