Рейтинг@Mail.ru
Степашин назвал важными итоги визита Путина в Пекин - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 21.05.2026
Степашин назвал важными итоги визита Путина в Пекин

Степашин: визит Путина в Китай был очень важным

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал важными итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
  • По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
  • Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с РИА Новости назвал важными итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай, подчеркнув великолепное состояние российско-китайских отношений.
Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Украина получила неожиданный удар после визита Путина в Китай, пишут СМИ
Вчера, 13:15
"Особенная оценка многополярного мира, угроз, Украины, ну и вопросы, связанные с тем, что мы, если не военный, то серьезнейший политический союз. Это очень важно", - сказал Степашин, комментируя итоги визита президента в Китай.
Кроме того, экс-премьер подчеркнул. что двусторонние отношения России и Китая находятся "уже 25 лет в великолепном состоянии".
"Я как человек, родившийся в Китае, имею право так говорить", - добавил он.
По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Лукашенко поздравил Путина с успешным визитом в Китай
Вчера, 16:23
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСергей СтепашинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала