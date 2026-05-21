Рейтинг@Mail.ru
Милорад Додик примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 21.05.2026 (обновлено: 13:11 21.05.2026)
Милорад Додик примет участие в ПМЭФ

РИА Новости: Милорад Додик примет участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
  • Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
БЕЛГРАД, 21 мая – РИА Новости. Глава правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил РИА Новости его советник Перо Симич.
«
"Господин Додик определенно приедет на форум в Санкт-Петербурге", - сказал Симич.
Экс-президент Республики Сербской практически ежегодно участвует в работе ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ
18 мая, 02:24
 
Милорад ДодикРеспублика СербскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала