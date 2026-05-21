Милорад Додик примет участие в ПМЭФ

БЕЛГРАД, 21 мая – РИА Новости. Глава правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил РИА Новости его советник Перо Симич.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.