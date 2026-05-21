Фигурист Плющенко-младший заявил, что был и остается русским

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сменивший российское спортивное гражданство на азербайджанское фигурист Александр Плющенко-младший заявил, что был и остается русским.
Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы. Очень хочется, чтобы к нам в Россию, в наши ледовые академии "Ангелы Плющенко" приезжало как можно больше спортсменов из разных стран мира. В этот раз было уже 11 стран на кэмпе у папы с Алексеем Николаевичем Мишиным. Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись", - цитирует Плющенко-младшего "Спорт-Экспресс".
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.