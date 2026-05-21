Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Плющенко-младший заявил, что был и остается русским - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:42 21.05.2026
Фигурист Плющенко-младший заявил, что был и остается русским

Фигурист Александр Плющенко заявил, что был и остается русским

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурист Александр Плющенко-младший сменил российское спортивное гражданство на азербайджанское.
  • Федерация фигурного катания на коньках России дала Плющенко-младшему открепление, и после получения специального документа от Международного союза конькобежцев он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
  • Плющенко-младший заявил, что был и остается русским, и выразил надежду на возможность достойно представлять две страны на международной арене.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сменивший российское спортивное гражданство на азербайджанское фигурист Александр Плющенко-младший заявил, что был и остается русским.
Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
«
"Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы. Очень хочется, чтобы к нам в Россию, в наши ледовые академии "Ангелы Плющенко" приезжало как можно больше спортсменов из разных стран мира. В этот раз было уже 11 стран на кэмпе у папы с Алексеем Николаевичем Мишиным. Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись", - цитирует Плющенко-младшего "Спорт-Экспресс".
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Тарасова объяснила решение о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Вчера, 16:12
 
Фигурное катаниеСпортАлександр Плющенко (Гном Гномыч)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)Евгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала