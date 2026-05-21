Лакерник: говорить о перспективах сына Плющенко на Олимпиаде не актуально

17:54 21.05.2026
Лакерник: говорить о перспективах сына Плющенко на Олимпиаде еще не актуально

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Александр Плющенко
Александр Плющенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что еще рано говорить о перспективах фигуриста Александра Плющенко на Олимпийских играх.
  • Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана.
  • Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление, после получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил РИА Новости, что еще рано говорить о перспективах фигуриста Александра Плющенко на Олимпийских играх.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"Перспективы будут тогда, когда он дойдет или не дойдет до Олимпийских игр. Сейчас очень рано говорить о перспективах. Это еще не актуальный вопрос", - сказал Лакерник.
В Госдуме призвали Плющенко быть готовым к обвинениям в непатриотичности
Вчера, 17:25
 
СпортАзербайджанЕвгений ПлющенкоМеждународный союз конькобежцев (ISU)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Александр ЛакерникАлександр Плющенко (Гном Гномыч)
 
