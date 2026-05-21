Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
15:33 21.05.2026
Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан, сообщил источник

Сын Евгения Плющенко фигурист Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский фигурист Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана.
  • Федерация фигурного катания на коньках России дала спортсмену открепление, и после получения специального документа от Международного союза конькобежцев он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Российский фигурист Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Отмечается, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
Александр Плющенко - сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
