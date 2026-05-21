Плющенко рассказал о смене спортивного гражданства его сына

«

"Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, - сказал Евгений Плющенко. – Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии".