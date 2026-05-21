Рейтинг@Mail.ru
Плющенко рассказал о смене спортивного гражданства его сына - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:19 21.05.2026 (обновлено: 16:24 21.05.2026)
Плющенко рассказал о смене спортивного гражданства его сына

Сын Плющенко Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет

© Фото : Социальные сети Александра ПлющенкоАлександр Плющенко
Александр Плющенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Социальные сети Александра Плющенко
Александр Плющенко. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурист Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
  • Евгений Плющенко выразил надежду на совместные усилия по развитию фигурного катания в России и Азербайджане.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Фигурист Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, сообщил РИА Новости его отец двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко-младший получил от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепление для выступления за команду Азербайджана.
«
"Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, - сказал Евгений Плющенко. – Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии".
Плющенко выразил надежду на совместные усилия по развитию фигурного катания в России и Азербайджане.
"Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна", - добавил двукратный олимпийский чемпион.
Евгений и Александр Плющенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Сын Плющенко уезжает в Азербайджан: почему ему нет места в России
Вчера, 15:35
 
Фигурное катаниеСпортАзербайджанРоссияАлександр Плющенко (Гном Гномыч)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Евгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала