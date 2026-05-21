Плющенко рассказал о смене спортивного гражданства его сына

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Фигурист Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, сообщил РИА Новости его отец двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко-младший получил от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепление для выступления за команду Азербайджана.
"Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, - сказал Евгений Плющенко. – Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии".
"Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна", - добавил двукратный олимпийский чемпион.