Девочка из США с "маской Бэтмена" вновь приехала в Петербург на лечение

Девочка из США Луна Феннер, известная как ребенок в "маске Бэтмена", в третий раз приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице называли ребенком в "маске Бэтмена", в третий раз приехала в Санкт-Петербург вместе с родителями для продолжения лечения, сообщили РИА Новости в частной клинике, где девочке предстоит очередная операция.

"Луна приехала к нам в ночь со вторника на среду. Операция назначена на следующую неделю, предварительно, на среду", - сказала администратор клиники.

Ранее, в июле 2025 года, лечащий врач Луны Феннер Ольга Филиппова рассказывала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%, она вновь приедет в Петербург в 2026 году.

Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций.