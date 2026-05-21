Девочка из США с "маской Бэтмена" вновь приехала в Петербург на лечение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девочка из США Луна Феннер, известная как ребенок в "маске Бэтмена", в третий раз приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения.
- Операция по удалению родимого пятна на лице назначена на следующую неделю.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице называли ребенком в "маске Бэтмена", в третий раз приехала в Санкт-Петербург вместе с родителями для продолжения лечения, сообщили РИА Новости в частной клинике, где девочке предстоит очередная операция.
"Луна приехала к нам в ночь со вторника на среду. Операция назначена на следующую неделю, предварительно, на среду", - сказала администратор клиники.
Россияне смогут получать лечение онковакцинами по ОМС
6 апреля, 14:10
Ранее, в июле 2025 года, лечащий врач Луны Феннер Ольга Филиппова рассказывала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%, она вновь приедет в Петербург в 2026 году.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций.
Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для лечения в одной из частных клиник, которое было продолжено летом 2025 года.